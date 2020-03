Politsei pidas Jõgevamaal kinni joobes ning juhtimisõiguseta roolikeeraja

Ivahnenko lisas, et juht tunnistas sõiduki juurde tulnud politseinikele kohe, et tal puudub juhtimisõigus ning ta on joonud ära pudeli viina. «Dokumendi- ning joobekontroll kinnitasid mehe sõnu, mistõttu kõrvaldati ta roolist, peeti kuriteos kahtlustatavana kinni ning toimetati arestikambrisse,» jätkas politseileitnant.

Ta lisas, et ajal, mil politseinikud on väljas tavapärasest suuremate jõududega ning on suunanud oma teravdatud pilgu parasjagu ringi liikuvatele inimestele, on ekslik arvata, et pilkases pimeduses üksikult ringi liikuv sõiduk jääb märkamatuks. «Hoolimata eriolukorra aja arvukatest lisaülesannetest oleme ühes koostööpartneritega jätkuvalt teedel ja tänavatel ning jätkame kõigi oma tavapäraste ülesannetega nii liiklusjärelevalves, avaliku korra vaates kui ka mujal,» rõhutas Ivahnenko.