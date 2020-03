Autode hooldus algab ja lõppeb desinfitseerimisega

Puhastamine ja desinfitseerimine kulutavad küll mitukümmend minutit kallist tööaega, kuid arvele neid töid ei lisata. Klientide masinate ja ka tööruumide desinfitseerimine on märksõna kõikides autoteenindustes.

Võtmed postkasti

Ühtegi margiesindust ja -teenindust pole eriolukorra tõttu suletud, kuid mitme esinduse tööaega on lühendatud. Esinduste töötajad, kel iga päev rakendust pole, on välja võtnud puhkuse.

Silberauto müügi- ja turundusjuht Heikki Härm sõnas, et eriolukorra kehtestamisest võttis nende ettevõte kasutusele kontaktivaba autohoolduse, mis tähendab, et klient ei pea võtit hooldustehnikule isiklikult üle andma. Juhised auto üleandmiseks saab autoomanik esinduse töötajalt telefonitsi.

Ka Kia, Nissani, Mazda ja Fiati edasimüüja Autospirit on selle nädala algusest rakendanud kontaktivaba autohooldust. «Pakume kontaktivaba teeninduse võimalust. Selleks oleme paigaldanud esinduse sissepääsu juurde teenindusse saabuvate autode võtmete jaoks postkasti, kuhu saab kontaktivabalt jätta auto võtmed, informeerides sellest telefonitsi meie töötajat,» on kirjas firma kodulehel.

Volvo ja Fordi esinduse Info-Auto Tartu salongi müüjad püsivad kodukontorites ja tulevad tööle vaid äärmisel vajadusel, näiteks juhul, kui on tarvis kliendile auto üle anda. «Kohe läheme üle süsteemile, kus klient helistab meile ja auto võtmete üleandmine käib tamburis kontaktivabalt,» ütles Info-Auto Tartu salongi tegevjuht Jaak Väärsi.

Mullu Tartus enim uusi autosid müünud Audi ja Škoda esinduse Aasta Auto salongis käivad praegu üksikud huvilised. Aasta Auto pakub klientidele võimalust lasta esinduse töötajal hooldust vajavale autole järele sõita ning see hiljem koju tagasi tuua. «See on vajalik, et kokkupuude kliendiga oleks minimaalne,» selgitas Aasta Auto tegevjuht Andrias Tammistu.

Eluks vajalik teenus

Hondasid müüva Catweesi Tartu keskuses on endiselt iga päev kõik töötajad töökohal ametis. Catweesi Tartu keskuse juht Taavi Siruli nentis, et arusaadavatel põhjustel on keskuse klientide hulk vähenenud, kuid autode hooldus- ja remonditööd on ka eriolukorras vajalikud.

«Seoses eriolukorraga oleme pööranud suurt tähelepanu pindade desinfitseerimisele nii klienditeeninduse alades kui ka sõidukis,» lisas Siruli. «Kui võimalik, kasutame töötades ühekorrakindaid.»