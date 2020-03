Eestis algab taas tuleohtlik aeg

Koroonaviiruse leviku tõttu kehtib Eestis praegu eriolukord ning keelatud on kogunemised. Liikuda tohib ainult oma perekonnaga, vältides teisi kontakte, või maksimaalselt kahekaupa, jälgides seejuures, et distants teistega oleks vähemalt kaks meetrit. Eriolukorra tõttu on mõistlik ka grillimine ja looduses aja veetmine jätta tulevikku, kui piirangud on lõppenud.