Maskides ja kinnastes Jõgeva vallavolinikud kogunesid kultuurikeskusesse esimeest valima

Volikogu aseesimees Mai Treial põhjendas volikogu kokku kutsumist sellega, et nad on kohustatud uue esimehe valima enne 3. maid, vastasel juhul saadetakse volikogu laiali. «Me ei tea, milliseks olukord selleks ajaks võib kujuneda ning seepärast otsustasime istungi ikkagi praegu läbi viia», sõnas Treial. Volikogu eelmine esimees, Raivo Meitus loobus ametist vabatahtlikult 3. märtsil.

Tänast volikogu istungit polnud võimalik läbi viia virtuaalselt, sest volikogu esimehe valimiseks korraldatakse salajane hääletus, mida veebiüleselt korraldada pole võimalik. «Pidasime ses asjus aru ka rahandusministeeriumiga ning meil on kooskõlastus volikogu istungi korraldamiseks olemas,» sõnas Treial tund enne volikogu istungit.

Istung leidis aset kultuurikeskuses. Sündmus oli korraldatud selliselt, et sisenedes ei pidanud keegi volinikest ukselinke katsuma. Kohale tulnutele anti näomaskid ja kummikindad. Igaühel oli kaasas isiklik pastapliiats. Kultuurikeskuse suures saalis olid istekohad sätitud selliselt, et istujate vahe oleks vähemalt kaks meetrit ning hääletamas käisid volinikud ükshaaval. Kuigi sündmus oli igati erakordne, polnud kohale tulnud volinikud nõus, et neist eriolukorras peetaval istungil pilt jäädvustataks.

Opositsiooni boikott

Volikogu opositsioon kutsus üles kõiki vallavolinikke tänast istungit boikoteerima. Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk, kes on ühtlasi ka Jõgeva vallavolikogu opositsioonis oleva Isamaa liige, taunis tänast koosviibimist. «Riigis valitseb eriolukord, meil on kehtestatud väga karmid liikumispiirangud ja volikogu esimehe valimiseks on aega veel küll,» sõnas Kokk.

Kokk kahtlustab, et volikogu istungi korraldamise taga oli vajadus panna võimalikult kiiresti uus volikogu juht kõrge, 3150 euro suuruse palga eest ametisse. «Praegu ei peaks me volikogus rääkima kõrgetest palkadest, vaid sellest, kuidas vallainimesi kriisiajal aidata ja tulude langemise tingimustel vallateenuseid jätkuvalt edasi pakkuda,» selgitas Kokk.

Eeskuju riigikogust

Volikogu aseesimees Treial seevastu sõnas, et nad võtsid eeskuju riigikogust, kes ka kriisi ajal riigikogu saali koguneb ning hääletusi korraldab. «Seal on 101 liiget, meil on ainult 27,» lisas Treial.