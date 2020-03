Lähte kooliga seotud inimestest on koroona tuvastatud kahel

Lähte kooli direktori Üllar Loksi sõnul on teine koroonadiagnoosi saanu õpilane. «Mõned testisid ja selgus, et neil oli hoopis RS-viirus, aga sümptomid olid väga sarnased koroona omadele,» lisas ta.

«Minu teada pole haigestunuid rohkem lisandunud, suurem osa on terveks saanud ja osalevad e-õppes,» rääkis Loks. «Võib muidugi olla ka, et on haigeid, kes pole kooliga seotud ja neist ma lihtsalt ei tea.»