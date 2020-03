Majandus langeb, aga pangad ei ulata abikätt e-residentidest tulutoojatele

Majanduslanguse lävel tuleks töötada selle nimel, et riigikassasse laekuks maksutulu. Ent ühel võimalikul allikal, mis peaks Eestile andma teiste riikide ees edumaa, ehk e-residentidel on äärmiselt keeruline Eestis pangakontot avada.

Eesti on e-riik: praegu teevad paljud kodus arvutite taga tööd, siin saab ettevõtte asutada 20 minutiga, makse maksame online’is, Skype – kas te ikka teate, et Skype on eestlaste leiutatud? Ja e-residentide programm, meie e-riigi visiitkaart – see on selline asi, tänu millele teiste riikide kodanikud saavad kasutada meie avaliku ja erasektori e-teenuseid, meie saame maksud. Päris kaval, eks?