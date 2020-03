Pooled vältimatule hambaravile pöördujad võiksid tulemata jätta

Nimelt on ilmnenud, et paljud inimesed ei saa aru, et praeguse eriolukorra ajal on raviasutustesse asjata pöördumine ohtlik, nentis Tartu ülikooli kliinikumi stomatoloogiakliiniku juhataja Taavo Seedre. Ometi peaks tema meelest nüüd olema juba küll üldteada, et igasugused lähikontaktid inimeste vahel on ohtlikud ja seega ebasoovitavad.