Maarjamõisa kriisikomisjoni juht Joel Starkopf: see on ränk töö, me näeme, et haigus taandub visalt

Professor Joel Starkopf ei oska ennustada, kui kaua kriis kestab. Keegi ei oska. Pilt on tehtud veebruaris avatud simulatsioonikeskuses, mis on Maarjamõisasse loodud arstiüliõpilaste kliiniliste ja praktiliste oskuste paremaks omandamiseks, samuti kliinikumi personali koolitusteks. FOTO: Kristjan Teedema

Tartu ülikooli kliinikumi kodulehe ülaservas on nüüd punaste tähtedega rida «Covid-19 info». Sealt nägi eile, et haiglaravil on kaheksa patsienti, neist viis nakkushaiguste ja kolm intensiivraviosakonnas.

Puusepa 8 hoone kahele korrusele loodud uues nakkusosakonnas on ruumi kuni 48 patsiendile, lisaks on kliinikumis võimalik koroonahaigetele sisse seada kuni 45 intensiivravikohta koos hingamisaparaadiga.

Neli koroonahaiget on Maarjamõisa haiglast välja kirjutatud.

Professor Joel Starkopf, kuidas koroonahaiged haiglasse satuvad? Kas neil kõigil on olnud väga raskesti talutavad sümptomid?

Jah, valdavalt on olnud põhjuseks rasked sümptomid. Neil on olnud järjest süvenev nõrkus, köha ja palavik, mis tõuseb 39 kuni 39,5 kraadini. Piinav ja valus köha ongi lõpuks olnud need põhjused, millega nad on kiirabi või perearsti poole pöördunud ning miks nad on haiglasse suunatud.

Osal neist on kaasuvad haigused, mis on samuti olnud argument. Kas südamepuudulikkus või diabeet või kõrgvererõhutõbi.

Kuidas koroonapatsientide nakkusosakond välja näeb?

Haiged viibivad seal täieliku isolatsiooni tingimustes ruumides, kus varem töötas ortopeediaosakond. Nii arstid kui ka õed on riietatud kaitsekostüümidesse, mis tähendab prille, maske, kitleid, kindaid, jalanõusid. Õed töötavad kolmetunniste vahetustega ja arstid vastavalt visiitide vajadusele. Juba kolm tundi kaitsekostüümis olla on tõsine väljakutse igale meedikule.

See on ränk töö ja mul on väga suur austus nende inimeste vastu. Ortopeediaõed, kes varem töötasid kirurgiaosakonnas, on nädalaga õppinud ümber töötamaks nakkushaiguste osakonnas. Nad on olnud väga tublid. Samamoodi on erakordselt tublid kõik arstid ja residendid.

Kas voodid on vaheseintega eraldatud?

Patsiendid on praegu ühekaupa palatis, igaühel on omaette WC ja duširuum ning voodi kõrval hapnikuravivõimalus. Patsiendid võivad vajaduse korral ka telefoni teel oma probleemidest märku anda.

Paras logistikaülesanne on olnud, kuidas kõige ökonoomsemalt korraldada igapäevaseid raviprotseduure ja toimetamisi. Näiteks, kuidas viia sellesse osakonda toit, lahendada sanitaarprobleemid ning kuidas osakonnast välja viia kasutatud kaitsevarustus ja nakkusohtlikud jäätmed.

Palun kirjeldage tööd intensiivraviosakonnas.

Tavainimesele on see suhteliselt ettekujuteldamatu. See on hoopis teine maailm võrreldes mittenakkusohtliku intensiivraviga.

Kas seal on haiged kapslis?

Ei ole. Nad on ühekohalistes isolaatorites, kus on negatiivne rõhk. Tavainimesele ettekujuteldamatu on töötajate kaitsevarustuse aste, millest me nagu kord ja kohus kinni peame, ning see, et need protseduurid, mis teha tuleb, on märkimisväärselt invasiivsemad kui nakkushaiguste osakonnas.

Mis need on?

Kõik, mida intensiivravi nõuab. Patsiendile on paigaldatud hingamistoru, ta on hingamisaparaadi all. Tal on veenikanüülid, et organismi ravimeid ja lahuseid viia. Ta on narkoosis, ja teda põetatakse kõhuli.

Juba see on ettevõtmine, kuidas narkoosis patsienti, kes on hingamisaparaadi all, kõhuli keerata. Selleks läheb vaja kolme-nelja inimest.

Miks kõhuli?