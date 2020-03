Vahur Kollom: aeg ühiselt tegutseda

Need esimesedki lahendused olid visad tulema, kuid majanduse elavdamiseks tulevikus on vaja märkimisväärselt komplekssemat lahendust.

Väga paljud ettevõtted on tegutsenud toimetuleku piiril ka aastaid enne kriisi puhkemist. Eriolukord on neile sisuliselt surmahoop. Isegi kui langetatakse kiired otsused, jäädakse võlgu riigile ja lepingupartneritele. Läheneme olukorrale, kus kõik on kõigile võlgu.

Ehkki ettevõtja peabki arvestama riskidega, on ta praegu sundseisus. Kui suurettevõtted, kellel on rohkem käibevara, saavad veel kuidagi hakkama, siis väikeettevõtlus on Eestis tugevasti pihta saanud.

Kui riik ei leia nüüd lahendusi/toetusi ettevõtjatele, pole meil enam ju eestvedajaid, kes siin elavatele inimestele tööd pakuvad. Inimeste toimetuleku tagamine on esimene samm, kuid järgmisena peab tagama, et ettevõtlus Eestis säiliks.

Meil on väga palju tarku inimesi, kelle abiga suudaksime riigi kriisist välja tulla. Riik on igasugustele sihtasutustele uuringuteks eraldanud miljoneid eurosid. Pange need inimesed ja asutused riigi jaoks sisuliselt tööle. Kiireks analüüsiks on materjali piisavalt, alustades varasematest kriisidest ja lõpetades teiste riikide sammudega kriisi ajal.

Sellest analüüsist peab aga sündima lahenduste/toetuste pakett, mis viidaks ka ellu. Ei tohi piirduda sõnavahuga – analüüsime, tegeleme jne.

Tekkinud kriis on vaja ära kasutada muudatuste tegemiseks. Ei taha kasutada sõna reform, kuid on pakutud võimalus asuda muudatuste teele. Vaja on ka poliitikute sisulist koostööd, koalitsiooni ja opositsiooni ühist pingutust. Maailmavaade ei puutu asjasse. Majanduse ergutamine on ülimalt oluline.