Haiguspuhangutest hilisminevikus

Kaitsepookimisele rõugete vastu on kogunenud saalitäis eri vanuses mehi, naisi ja lapsi. Peakatete järgi võib aimata, et nende hulgas on nii rikkaid kui ka vaeseid. Foto on tallel Tallinna linnamuuseumis (TLM Fn 1839), pildistamise aeg ja koht on teadmata.

FOTO: Hans Soosaar