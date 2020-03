Lõuna-Eesti kriiskomisjon koguneb järjekordsele erakorralisele istungile

Kriisikomisjoni istungi peamine eesmärk on läbi arutada riigiasutuste ja omavalitsuste ühised tegevused koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. «Oluline on varem kehtestatud ja uute piirangute tõhusa rakendamisega hoida ära viiruse edasine levik ja kaitsta haigestumise eest kõige suuremasse riskirühma kuuluvaid ehk vanemaealisi ja krooniliste haigustega inimesi,» ütles eriolukorra tööde juht Margo Klaos. «Anname koos endast parima, et kõik elanikud ja asutused teaksid, mõistaksid ning täidaksid vastutustundlikult reegleid, mille eesmärk on inimesi kaitsta.»