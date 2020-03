Mairo Rääsk: milleks uus gümnaasium?

Erakoole on Eestis parajalt palju. Tegutsedes enamasti kogukondade toel, rikastavad nad hariduspilti. Pärast mõningasi ärevaid hetki paar aastat tagasi on ka poliitilisel tasandil nüüdseks mõistetud, et mitmekesisus hariduses on rikkus, mitte puudus ning riigi ülesanne peaks olema seda soodustada, mitte piirata.

Tartuski õpib erakoolides märkimisväärne hulk õpilasi. Viimastel aastatel hüppeliselt tõusnud huvi erakoolide pakutava hariduse vastu väljendub ehk kõige selgemalt Tartu Erakooli näitel, mis on kiiresti kasvanud. Tartusse mahuvad veel kolm kristlikku põhikooli ja Tartu vanim erakool, Waldorfi kool. Kui põhihariduses on erakoolid Tartus hästi esindatud, seda paljuski tänu linna soosivale suhtumisele, siis gümnaasiumihariduses on neist seni tegev vaid üks – Waldorfi gümnaasium. See fakt räägib ilmekalt Tartus valitsevast konkurentsist.

Peale ühe klassikomplektiga väikse erakooli tegutsevad linnas viis suurt gümnaasiumi ning õppekohti on Tartu-suuruse linna tarvis isegi rohkem kui õppijaid, ja ehkki Tartusse on tuldud gümnaasiumiharidust omandama pikka aega teistestki Eesti piirkondadest, iseäranis Lõuna-Eestist, mahuksid kõik õpilased riigi ja omavalitsuse gümnaasiumidesse ära. Siit tekib põhjendatult küsimus: miks ja kellele on Tartus uut gümnaasiumi vaja?

Esmalt tuleb alustada hariduskeskusest. 1993. aastal asutatud väike algkool on ajapikku kasvanud 500 õpilasega tugeva kogukonnatundega lastead-põhikooliks. Kooli antav hea haridus on teada-tuntud, mida kinnitab ka fakt, et märkimisväärne hulk selle lõpetanutest astub Tartu tihedaima konkurentsiga gümnaasiumi. Ajapikku on kooliperel aga küpsenud soov liikuda hariduskeskusega järgmisse arengu­etappi ja avada õpilastele hariduskeskuse väärtustest lähtuv gümnaasiumiosa.

Noored rööprähklevad endiselt edasiõppimisvõimaluste padrikus ning teevad viimase hetke juhuvalikuid. Nagu õnnemäng, mis ometi ei peaks nii käima. Millest see räägib?

Ehkki hariduskeskuse põhialused rajanevad kristlikel väärtustel ja frantsiskaani õdede vaimsusel, pole kogukonnakooli ainueesmärk kristlus. Gümnaasiumiosa avamise mõte on kantud soovist arendada välja nüüdisaegne, õppijakeskne koolimudel, mis aitaks kaasa eeskätt nende põhimõtete rakendamisele, millest tänapäeva haridusteadlased enim räägivad. Nii tuginesime katoliku gümnaasiumi kontseptsiooni välja töötades tunnustatud haridusteadlase Gert Bista formuleeritud kolmele hariduse pikaajalisele eesmärgile: kvalifikatsiooni saavutamine, enesemääratlemine, sotsialiseerumine.

Ka Tartu ülikooli haridusteadlased professorid Äli Leijen ja Margus Pedaste on avalikkusele suunatud sõnavõttudes tõstnud esile vajaduse tegeleda Eesti haridussüsteemis senisest palju enam aineteadmiste omandamise kõrval ka kahe teise hariduse pikaajalise eesmärgiga. Teadmiste keskset rolli illustreerib Eesti õpilaste edu PISA testides, rahvusvahelistel olümpiaadidel ja teistel õpilasvõistlustel. Vähem räägitakse õpilaste koolistressist, koolirõõmust, enesekindluse arendamisest ja rahulolutunde tekitamisest, mis on teadmiste omandamise kõrval samaväärselt tähtsad.