Tulevikku lükkuv olümpia nõudis sportlastelt aastaid pingutusi

Judoka Mattias Kuusik unistas märtsi alguses veel Tokyo olümpiapääsmest, kuid nüüd treenib tatamilt kaugel. FOTO: Sille Annuk

Päevaga muutus kõik

Eesti naiste sulgpalli olümpialootus Kristin Kuuba oli vahetult enne kriisiolukorda endale trumbid kätte mänginud. Tal oli koos olümpiale pääsemiseks vajaminev kogus punkte, parasjagu treenis Kuuba ennast Taanis laagris.

«Mu viimane sulgpallitreening Taanis oli 12. märtsil, päev enne kuulutati välja eriolukord,» rääkis Kristin Kuuba. «Hommikul oli üsna huvitav treeningule jalutada täiesti inimtühjadel tänavatel, kus just eelmisel päeval lapsed kooli ja vanemad tööle olid sõitnud.»

Ta ei varja, et on praegu pettunud, sest töö olümpiapääsme nimel on käinud kaua. «See olukord on pettumus, sest kui oled millegi kallal nii kaua vaeva näinud ja siis midagi lõpuks ikkagi samal suvel ei toimu, võtab natuke aega, et kõik kohale jõuaks,» selgitas Kuuba.

Ta lisas, et kõige tähtsam on inimeste tervis ja hea on vähemalt see, et olümpia täiesti ära ei jää.

«Olen olümpiaks valmistunud aastaid. Ma ei taha öelda, et kogu ettevalmistus lendab nüüd tuulde. Pigem olen selle ajaga palju õppinud ja tõstnud oma mängutaset,» sõnas Kuuba.

Tema hinnangul on spordimaailmas viiruse vastu õigesti reageeritud, kuid sulgpallimaailmas jäädi sellega veidi hiljaks. «Aasta tähtsaim võistlus All England peeti sel ajal, kui paljudes riikides oli juba eriolukord välja kuulutatud. Arvan, et selline käitumine oli riskantne,» märkis Kuuba, kes treenib edasi ja jääb ootama järgmist võimalust.

Sulgpallur Kristin Kuuba pääse olümpiale oli enne viirusepuhangut kindlustatud. FOTO: Kristjan Teedema

Keldrisse ehitatud jõusaal

Aerutaja Kaspar Sula oli nädal enne karantiini Eestisse saabunud ning nautis puhkust pärast veelaagrit Türgis.

«Vorm oli väga hea, olin juba elu parimas vormis ja lihvimiseks oli veel ruumi. Ainuke olulisem siht oli ja on Tokyo olümpiamängud,» meenutas Kaspar Sula, kes hindab oma füüsilist vormi praegugi väga heaks. Oma šanse pidas ta olümpiapileti jaoks väga heaks ning viimasest treeningust enne eriolukorda mäletab aerutaja Anne kanali jahedat vett. Viiruse tõsidust ei osanud ta sel hetkel hinnata.

«Sel momendil ma veel ei mõistnud olukorra mastaapi. Pettumust võib olla nii palju, et sai kõva töö tehtud, et hooaja alguses kohe heas hoos olla, aga hetkel ei teki realiseerimisvõimalust,» rääkis Sula. Rõõmu valmistab praegu see, et olümpia siiski toimub.

«Ehk on see mulle isegi hea, sest elasin eelmisel hooajal läbi tõsise seljatrauma ja nüüd on veel rohkem tervenemiseks aega. Aga sportlane seab ennast valmis ka psühholoogiliselt ning järsku tekib justkui väike tühjus, et mis nüüd teha,» tunnistas Sula.

Ta kavatseb oma plaanid ümber teha ning jätkab treeningutega, kuid hoiab igapäevaselt Anne kanalil silma peal.

«Hommikuti lapsega vankritiirul vaatan Anne kanali tingimused üle. Nii mõnelgi hommikul on vesi jääs olnud ja kuna lõunalaagrisse paremaid tingimusi otsima minna ei saa, siis olengi nendel hommikutel teinud jalgrattatreeningu või keldrisse rajatud ajutises jõusaalis jõutreeningu,» selgitas Sula.

Möödunud aastal esines Kaspar Sula (paremalt esimene) edukalt mitmel välisvõistlusel, näiteks Leedu meistrivõistlustel 2019. aasta suve lõpus, kus jäi viiendaks. FOTO: Erakogu

Lootus püsib

Vahetult enne eriolukorda panid Tartu võimlejad oma oskused proovile erinevatel rahvusvahelistel võistlustel. Äsja oli lõppenud Tartus toimunud Miss Valentine Tartu Grand Prix ning Eesti iluvõimlemiskoondis tegi olulisi pingutusi olümpiapääsme nimel.

Võimlemisklubi Janika juht Janika Mölder ütles, et Tokyo olümpiamängude edasi lükkamine hoiab siiski motivatsiooni üleval.

«Olümpia edasi lükkamine annab kõigile lootust juurde ja innustab sportlasi edasi töötama. Iga sportlase unistus on pääseda olümpiale ning selle nimel tehakse tööd lapsepõlvest saadik,» selgitas Janika Mölder.

Tema sõnul tuleb kõigil oodata ära õige aeg ja koht, kuigi on tõenäoline, et olümpia nimel treenitakse viimse piirini.

«Sageli ohverdatakse nii oma isiklik elu või tervis, aga usun, et mängud aasta jagu edasi lükata on ainuõige. Sellises ülemaailmses kriisi oleks väga ohtlik tervisega riskida,» kinnitas Mölder.

Jääb loota, et maailmas olukord stabiliseerub ja kõik sportlased saavad peagi tagasi oma igapäevase rutiini pöörduda.