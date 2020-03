Lugusid Nipernaadi riugaste autorist

Kas lätlane või eestlane? «Kirjanduslikud vastased on vahel katsunud teda puhtalt «lätlaseks» tembeldada. Võib arvata, et seda pole põhjustanud mitte ainult ta lätipärane nimi, vaid ka ta loomingu eripärasus meie kirjanduses.» Nii kirjutab August Gailitist (9. jaanuar 1891 – 5. november 1960) tema kolleeg Bernard Kangro raamatus, mille on koostanud Hando Runnel ja mille on Ilmamaa kirjastus äsja välja andnud.