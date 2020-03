Ülesvõte on tehtud aastal 1967 Gaudeamuse ajal, Tartu akadeemiline meeskoor eesotsas dirigent Richard Ritsinguga seisab laululava juures laulupeotule ees. Linnamuuseum on tänulik, kui inimesed saadavad selle pildi põhjal mälestusi peost ja annavad teada, kes on pildi.

FOTO: Linnamuuseumi fotokogu