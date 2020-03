Nakkusarst räägib, miks on mänguväljakud ja spordiplatsid ohtlikud

Tartu ülikooli kliinikumi nakkusarsti Matti Maimetsa sõnul kaalub inimeste lähedusest tekkiv nakkusoht praegu üles värske õhu kasulikkuse. Ta sõnul ei levi koroonanakkus inimeselt inimesele siis, kui hoiduda köha ja nohuga kaaslasest vähemalt kahe meetri kaugusele. Üksteisega suheldes on vahemaa hoidmine praegu ülioluline.

Ka ei ole ere päike või kõva tuul see, mis koroonaviirust tapaks. Viirus püsib mänguväljakute ronimisredelitel ja kiikedel ehk metallpindadel visalt, kui on sinna juba eelmisest mänguseltskonnast piiskadena langenud.

Küsimusele, kui head efekti võiks mänguväljakute ja spordiparkide sulgemisest nakkuse edasisel levikul saada, vastas doktor Maimets, et tervete inimeste õueskäimise keelul efekti ju ei ole. Aga kuna praegu on keeruline öelda, kui palju inimestest võivad olla nakatunud ja teisi nakatada, on mõistlik sotsiaalsetest kontaktidest ka mängu- ja spordiväljakutel loobuda.