Tartu ettevõtted hoiavad veel nina vee peal

Vee peal hoiab seegi, et Läti tööinimesed saavad endiselt üle piiri siin ametis käia ning ukrainlaste viisasid pikendati.

Töötajaid leidub

Nii aiamajasid tootev Lasita Maja kui ka peenmehaanika, elektroonika ja aparaadiehituslikke koostetöid tegev Hanza Mechanics on andnud tagasisidet, et nende välistöötajad saabusid enne 12. märtsi ja on kenasti tööl kohal, teatas töötukassa Tartumaa osakonna juhataja Jane Väli.

«Tööandjad, kes koondamise asjus helistavad ja nõu küsivad, räägivad veel peamiselt sellest, et neil tuleb koondada üks-kaks töötajat,» märkis ta. «Loomulikult võib see olukord kiiresti muutuda.»

Ettevõtetel peaks praegu jätkuma ka abikäsi. Väli sõnul leidis tööandja, kes otsis töötukassa portaali kaudu lihttöölisi, kahe päevaga endale tööle kolm ukrainlast, kes olid oma eelmises kohas tööst ilma jäänud ja Eestisse n-ö lõksu jäänud.

Kui iga päev sõidab Ukrainasse tagasi 250 ehitajat, hakkab see kindlasti mõjutama ka palkasid, tõdes Embach Ehituse ehitusjuht Ain Rebane.

Embach Ehituse ehitusjuht Ain Rebane ütles, et nende juures ei tööta nii palju ukrainlasi, et oleks märgata tööjõu kokkukuivamist. Embach Ehitus ehitab ka Annelinna kooli ning vähemalt esialgu ei maksa karta, et see töö pooleli jääb. «Kuni linn raha annab, ehitame ikka edasi,» kinnitas Rebane. Seni pole linnavalitsus teatanud, et Annelinna kooli ehitus kriisi tõttu kannataks.

Pikaajaline mõju

Aga kerge pole praegu kellelgi. Embach Ehituse alltöövõtjate mõned töötajad on karantiinis, üks tarnija on teatanud, et on materjale, mis ei liigu eriolukorra tõttu piisavalt kiiresti ning üks tellija on lükanud ehituse edasi, tuues põhjenduseks just koroonakriisi ja eriolukorra.

Suurt pilti see Rebase sõnul veel ei mõjuta, kuid peamine pudelikael on Poola piir, kus kaup ja materjal võivad pikalt toppama jääda. «Ehitussektor on selline, kus mõju võib ilmneda alles mõne kuu pärast,» sõnas Rebane. «Kui iga päev sõidab Ukrainasse tagasi 250 ehitajat, hakkab see kindlasti mõjutama ka palkasid ja pigem võib see kaasa tuua ehitussektoris palkade kasvu. Elame päev-kaks korraga ja eks ole näha, mis mõne nädala pärast saab. Nelja nädala pärast peaksid meile jõudma Itaalia valgustid. Eks näis.»

Paju tänava bürootorni ehitava Ehitustrusti juhatuse esimees Kaido Somelar ütles, et eriolukorra tõttu läksid koju tagasi üksikud ukrainlased ja ehitus jätkub, sest Eestisse tööle jäänud ukrainlaste viisasid pikendati.

«Neil on sama olukord, nagu paljudel eestlastel, kes läksid ikkagi Soome tööle,» möönis ta. «Mis need ukrainlased seal Ukrainaski praegu teeksid? Sama olukord, aga tööd ka poleks.»