Politsei keskendub kriisiajal noortele ja vanadele

Nädalavahetusel tuli politseil Tartus lahutada kaht perevägivalla juhtumit ning naabrite omavahelist kähmlust. Et aga suurem osa baare ja pubisid on suletud, on nädalavahetused muutunud vaiksemaks, tõdes Tartu politsei piirkonnavanem Siim Linnard. Mure on olnud vaid Sauna pubiga, kust politsei on sinna kogunenud rahva mitu korda laiali saatnud, olgugi et korraga on seal olnud kuni viis inimest.