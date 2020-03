Koolilõpureiside rahast tuleb osa korstnasse kirjutada

Sama kooli ühe klassi noored on kavatsenud minna juuni alguses neljaks päevaks ekskursioonile Londonisse. Praegu on reisiplaan jõus, kuid vajaduse korral lükatakse ka see tulevikku või loobutakse reisist üldse.

Ka Tartu Erakooli 9. klassi õpilased sõidavad igal aastal lõpureisile Londonisse. Sel aastal oli see kavandatud aprilli kevadvaheajaks. Pärast riikliku eriolukorra välja kuulutamist lootis kooli juhtkond, et ehk kannatab reisi suvesse edasi lükata. Kuid eelmise nädala lõpuks oli selge, et praeguses olukorras on mõistlik sellest loobuda.