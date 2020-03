Marlimaskis mees varastas Sõbra tänava Selveris kassast raha

Kuigi politseinikel ega turvatöötajatel meest kohapeal tabada ei õnnestunud, selgitasid turvatöötajad kaupluse kaamerasalvestisi uurides välja mehe isiku. Ilmnes, et tegu on nii politseinikele kui ka turvatöötajatele tuttava 39-aastase mehega, kes varemgi on mitmel korral kauplustest asju varastamas käinud.