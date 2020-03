Verekeskuse varud on head. Vereloovutajad käivad oma kohust täitmas

«Vastavalt vajadusele kutsume doonoreid telefoniga ja mõnedele saadame meili,» rääkis König. «Peame hoidma vereseisu võimalikult optimaalse, et kõik, mis kogutud, saaks realiseerimisaja jooksul kasutatud ning samas, et millestki puudu ei tuleks. Haigused ju ei küsi, et kas on karantiin, vaid vajavad ravi edasi.»