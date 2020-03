Riigikohus kolis tagasi Toomemäele

«Riigikohtu maja renoveerimise planeerimine algas juba 2013. aastal. Mul on väga hea meel, et saime lõpuks välja ehitada tänapäevased tehnosüsteemid – varasem sundventilatsiooni ja -jahutuse puudumine andis teravalt tunda nii nõupidamistel kui ka suvel palava ilmaga,» märkis riigikohtu direktor Kerdi Raud. «Eriti hea meel on ka selle üle, et varem kaks eraldi seisnud hoonet liideti üheks ja meil on nüüd põneva liigendusega ning senisest turvalisem maja.»