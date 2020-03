Mõned linna palgal olevad inimesed aitavad kriisi tõttu ägavaid osakondi

Tellijale

Tartu Postimees kirjutas möödunud nädalal, et ülikoolilinna idufirma Share Force One vahendab ettevõtete vahel töötajaid, sest mitmes valdkonnas on praegu abikätest puudu. Töötukassa omalt poolt vahendab üksikuid kandidaate. Ka paljud Tartu linna palgal olevad inimesed ei saa praegu töö käia ning linnavalitsus on asunud oma teenistujate tööülesannetes muutusi tegema.