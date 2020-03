Luulevideote vaatajaid kogunes rohkem kui 5000

Marja Undi sõnul ootasid korraldajad, et inimesi haarab kaasa see hoo pealt sündinud ja õige lihtne lahendus praegustes oludes luulepäeva tähistamiseks. «Aga lõpuks oli ka toimkond üllatunud niivõrd rohkest osavõtust, ja päev kujunes õige intensiivseks. Ühtlasi saime taas kinnitust, et pealtnäha lihtne asi, nagu kas või see, et võtad raamatu ja loed sealt ette mõne luuletuse, võib tekitada ootamatult palju rõõmu ja elevust,» lisas ta.