KIRI: emakeeleausambad

Targad mõtlesid vastuse välja – Kadrina emakeeleausammas, mille avamisel 21. mail 1994 kõneles Mikk Mikiver, õnnistas Virumaa praost Peeter Kaldur. Lihtsasse, Järvamaalt toonasest Albu vallast pärit graniitrahnu on raiutud «Sõna seob». Samba saamisloost on ilmunud raamatuke (1994), selle esikaanelgi: «Sõna seob. Kadrina emakeeleausammas».

Aga on veel teinegi emakeele mälestussammas. Olgugi et see asub meist väga kaugel, Toronto lähedal Kotkajärvel kuulsas eestlaste kogunemiskohas, rajatud 1988. aastal. Samba idee ja projekti autor oli ajakirjanik, kooliõpetaja ja noortejuht Heino Jõe (1913–1990).