KIRI: metsad vajavad hooldust, mitte lageraiet

RMK hallata on 1 029 902 hektarit Eesti riigimetsa. See tähendab, et igal inimesel on riigimetsas ligi 0,8 hektarit. Metsa nimetatakse Eesti roheliseks kullaks ja põlevkivi pruuniks kullaks. Hoolimata värvuse erinevusest peab neid loodusvarasid oskuslikult kasutama. Tänapäeval näeme, et metsa on lihtsam hävingusse määrata kui hooldada. Hooldatud mets on ökoloogiline elurikkus, mida rahas väljendada ei saa, meie kindlustuspoliis. Kirjanik Valdur Mikita on kirjutanud menuraamatus «Lingvistiline mets», et mets, meie rikkus, on otseselt esivanemate pärandus. Meil peab olema tarkust seda pärandust hoida, et saaksime seda tulevastele põlvedele edasi anda.