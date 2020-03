Sünnitajatel tuleb arvestada suurte muutustega

Covid-19 epideemia ajal sündivate ilmakodanike ohutust silmas pidavaid muudatsi, milles leppisid eelmisel nädalal kokku Eesti naistearstide selts, ämmaemandate ühing, lastearstide selts ja perinatoloogia selts, on terve hulk. Neid soovitusi tuleb järgida, meeldivad need või ei.

Kõigil on keeruline

Tartu ülikooli kliinikumi sünnitusosakonna ülemämmaemand Pille Teesalu tõdes, et olukord on kõigile keeruline, kuid soovitused tuli välja töötada, et koroonaviirus ei saaks levida kliinikumis sees, sealhulgas nakatada ka ämmaemandaid ja teisi meditsiinitöötajaid.