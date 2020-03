Peeter Olesk: heast keelest ja füsioteraapiast

Siit niisugune keeleküsimus, milleni igasugused pateetilised hüüded ei küüni. Miks me pidevalt kasutame sõnu, mille semantiline koormus on vale? Igas olukorras ei ole lahenduseks see, kui me füsioterapeudi kui arsti nimetame füsioõeks, sest taastusravis on arst-füsioterapeut täiesti põhjendatud töökoht ja kutse.

Analoogiline olukord süveneb nüüd ka farmaatsias. Me ei saa iga apteekrit nimetada proviisoriks, kelle suhtes on kehtestatud teatav hariduslik tsensus. Kui iga füsioterapeut ei sobi arstiks, olgu siis pealegi võrdne spetsialiseeritud õega, ent kui sobib, siis on määrav just tema pädevus, mitte profiil.

Eespool olen ma kasutanud väljendit vikareeriv arst. Argielus on meil tegemist asendava arstiga olukorras, kus «päris» arst on kinni millegi muuga, näiteks komandeeringuga mingile erialasele konverentsile. Vikaar silmitseb su haiguslugu, küsitleb sind, teeb oma korraldused ja – mida rohkemat ta jaksakski ära teha? Ainult sind kinni pidada seniks, kuni on tehtud viimane laboratoorne uuring ning parajasti mittehõivatud arstidest kokkukutsutav konsiilium leiab, et selleks korraks midagi enamat ette võtta kliinik ei saa. Ravi juurde see tahes või tahtmata kuulub, kuigi iseenesest ei ravi see sind kuidagimoodi.

Järelikult on ka suurel osal arstidest semantiline koormus nende tööpäevast ekslik. See, nimetagem seda lingvistiliseks liimist lahtiolekuks, on minu äratundmise järgi palju suurem viga kui see, kas kirjutada sõnast konsiilium osastav kääne kujul konsiiliumit või konsiiliumi.