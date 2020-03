Tartu koroonatestijad on koduses valves

Qvalitase arstikeskuse juhataja Tõnu Velt rääkis, et eile käis Tartus proovi andmas 34 inimest, reedel oli käijaid 59. Proovivõtupunkti võimekus on kuni 150 proovi päevas, pöördujaid oli mitu korda vähem.

Uusi tähelepanekuid Veldi sõnul ei ole, kuid kordamist vajab tema sõnul, et tulla saab ainult autoga, erandeid ei ole. Ja veel vajab tema sõnul kordamist, et prooviandmist ei või ühildada poeskäiguga, sest testimisele suunatakse haigustunnustusega inimesi, kes peavad kontakte teistega vältima.

«Osa inimesi tuli poest või läks otse poodi, mis ei tundu mõistlik,» on Velt varem tõdenud.

2. Kui perearst otsustab, et testimine on vajalik, edastab ta elektroonse tellimuse laborisse ning sealt helistatakse sulle, et leppida kokku testimise aeg ja koht. Oota kõnet!