Tartu kutsub teisiti tulnud kevadest lugusid kirjutama

«Kevadisel pööripäeval on kogu maakeral öö ja päev võrdse pikkusega ning siit edasi on päevad aina pikemad ja soojemad. Sel aastal on koroonaviiruse ja eriolukorra tõttu paljudel märksa rohkem aega kui tavaliselt, et märgata muutusi enese sees ja ümber,» kirjutab linnakirjanik Pihelgas. «Kui pilk õue heita, siis jah, kevad tõesti tuleb, seda ütlevad nii krookused ja sinililled kui ka päikese aina eredam helk aknas. Aga mida ütleb pilk sissepoole?»