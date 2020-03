Koroonatestimisele poekotiga? See on halb mõte!

Qvalitase arstikeskuse juhataja Tõnu Velt rääkis, et proovivõtmine sujus esimesel päeval ladusalt, aga selles pole ka midagi kummalist, kui võimekus on kuni 150 proovi päevas, pöördujaid oli mitu korda vähem.

«Eile oli ikkagi proovipäev, päris vajadus selgub nädala algul, kui perearstid vastu võtma hakkavad. Enamasti nad nädalavahetustel ju ei tööta,» lausus Velt.

Töö jätkub nüüd ja edaspidi kaheksast kaheksani.

Velt ütles, et on olnud üks häiriv tähelepanek: «Osa inimesi tuli poest või läks otse poodi, mis ei tundu mõistlik.»

Tasub meenutada, et testima võib perearst suunata neid inimesi, kellel on haigustunnused ilmnenud.

Probleemidest ilmnes ka seda, et mõni inimene on proovi andma tulnud jala, kuid nemad saadetakse kõik tagasi. Reegel on lihtne: kui autot proovi andma tulekuks ei ole, tuleb kutsuda proovivõtubrigaad.

«Võib ju tunduda hea mõte, et Annelinnas lähen üle tänava jala, aga sellest võib kooruda sõnum, et samamoodi on hea mõte minna bussiga,» rääkis Velt. «Aga kes seda soovib kontrollida, eesmärk on ju hoopis sotsiaalseid kontakte vähendada.»

Jalgsi testima tuleku keelamisel on tema selgitusel ka selge eesmärk säästa proovipunkti töötajaid.

Kõige olulisemad sammud testimisele pääsemiseks:

1. Kui haigestud, helista oma perearstile! Perearst hindab testimise vajalikkust ja annab tervisenõu.

2. Kui perearst otsustab, et testimine on vajalik, edastab ta elektroonse tellimuse laborisse ning sealt helistatakse sulle, et leppida kokku testimise aeg ja koht. Oota kõnet!

3. Sõida autoga kokkulepitud kohta õigel ajal ja võta kaasa dokument! Ninaneelu proovi saab anda vaid elektroonse saatekirjaga inimene kokkulepitud ajal isikut tõendava dokumendi alusel. Testitakse vaid perearsti poolt laborile edastatud saatekirja omavat inimest. Niisama ei ole mõtet kohale tulla, testitakse eelregistreeritud inimesi. Testima tulles ei ole otstarbekas võtta samasse autosse pereliikmeid.

4. Oota vastust, sulle helistatakse! Vastused saab kuni kahe tööpäeva jooksul ning need liiguvad ka digilugu.ee keskkonda.