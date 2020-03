Maksukärped, kriisitoetused, ajutine riigistamine – Tartu ettevõtjad otsivad päästerõngast

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on väga suure surve all majutuse ja toitlustuse, hulgi- ja jaekaubanduse ning teenindussektorid. «Mitmed ettevõtjad on täna nõudluse puudumisel teenuse pakkumise peatanud, töötajad on saadetud lühiajalisele puhkusele. Ettevõtted peavad kompenseerima nii töötajate töötasu perioodil, mil nad ei saa ettevõtte sulgemise tõttu tööülesandeid täita, kui ka tasuma riiklikke makse ning rendi- ja kommunaalkulusid,» kirjutas linnapea valitsusele saadetud kirjas.