Miks Tartus kõigile lastele koolilõunat ei organiseerita?

«Oleme otsustanud, et kriisiolukorras saavad koos kojukandega koolilõunat ainult need lapsed, kelle peredel on sotsiaal-majanduslikud toimetulekuraskused,» rääkis Raave.

Linn võttis täisteenuse, mis tähendab soe koolilõuna koos kojukandega, hinnapakkumised ja otsus tehti täna. Koolilõunat koos kojuveoga puudustkannatavatele peredele hakkab alates esmaspäevast, 23. märtsist tegema Baltic Restaurants Estonia AS.

Riho Raave, kuidas koolilõuna vajaduse toimetulekuraskustes peredele välja selgitate?

Haridusosakonna juhataja Riho Raave. FOTO: Margus Ansu

Vajaduse väljaselgitamiseks on olnud kaasatud koolid. Koolide sotsiaalpedagoogid ja klassijuhatajad teavad kõige paremini õpilaste sotsiaal-majanduslikku olukorda.

Mida veel kaaluti toitlustamise variante silmas pidades?

Alternatiiv oleks olnud selline, et toit tehakse ühe toitlustaja poolt valmis, pannakse karpi, viiakse kooli ja seal antakse järeletulijale teatud kellaajal kooliuksel kätte. Me ei pidanud seda mõistlikuks, sest ahel toidu valmistamisest kuni kättesaamiseni on väga pikk ning kokkupuude selles ahelas on mitmete inimestega. Just sellel kaalutlusel otsustati kojukande kasuks.

Esialgu räägime umbes 200 lapsest, kelle pered koolide hinnangul seda sooja toitu tõepoolest vajavad.

Toiduteenuse pakkuja viib toidukarbid koju, kuid üleandmine toimub maja ees. Isegi mitte treppikotta ei siseneta, vaid helistatakse ja üleandmine toimub õues. Koolimajad jäävad lastele suletuks, et vältida edasisi nakatumisi.

Kui peres on mitu last, siis samamoodi?

Kui ühes peres on mitu kooliskäivat last ja nad on koolide poolt antud nimekirjas, siis viiakse koolilõuna neile kõigile.

Kui palju on Tartu üldhariduskoolides lapsi, kelle vanemad koolitoidu tavaliselt on tellinud?

Õpilaste koguarvust tellib koolilõuna paketti umbes 88 protsenti õpilastest, tsentraalselt ARNO kaudu on tellitud toidupakettide arv umbes 10 600. Selles arvus ei ole Annelinna Gümnaasiumi õpilasi, kes söövad kutsehariduskeskuses.

Kui palju selline koolitoit, mis ise koju tuleb, maksab?

Need 200 koolilast, kelle vajadust koolilõuna järele oleme hinnanud, saavad selle tasuta.

Ühe niisugune lõuna, valmistamine, pakendamine ja kojuvedu läheb maksma natuke üle kuue euro. Selle maksab kinni Tartu linn kuni eriolukorra lõpuni.

Sellist tasulist koolitoidu teenust me ekstra soovijaile sisse seadnud ei ole.

Tartu munitsipaalkoole toitlustab neli firmat: Aniri OÜ, Baltic Restaurants Estonia AS, P. Dussmann Eesti OÜ ning Toidutorn AS. Miks valisite Baltic Restaurants Estonia ASi?

Vähekindlustatud perede lastele koolilõuna organiseerimisel pidasime nõu ka osade toitlustajatega. Eelkõige rõõmustati, et Tartu linn mõtleb teema üle ning otsib lahendust. Hetkeolukorras oli fookuses vähekindlustatud perede lastele koolilõuna pakkumise tagamine, teistel teemadel, nagu üldine koolilõuna temaatika, seekord ei arutletud. Vähekindlustatud peredest laste arv ei ole nii suur, et siin jaguks tööd kõigile neljale toitlustajale. Pidime valima ühe, kellele korraldus usaldada.

Eelistasime koostööpartnerit, kes ka igapäevaselt analoogset transpordiga teenust pakub lastehoiule ning hoiab kriisiolukorra ajal oma kokkasid tööl ka kahes Tartu lasteaias, kuigi laste arv on seal marginaalne.