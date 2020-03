Esmaspäevast tuuakse Tartu vähekindlustatud õpilastele koolilõuna koju

Tartu linnapea Urmas Klaas ütles, et koolide kogutud andmete põhjal vajab Tartus sooja koolilõunat ligi 200 õpilast, kellele koolitoit on väga oluline toidukord. «Nüüdseks on suheldud ja täpsustatud andmeid ka lapsevanematega ning esmaspäevast saame toidu kojukandega alustada,» sõnas Klaas. Linnapea lisas, et kojukanne aitab vältida õpilaste kogunemist koolidesse.