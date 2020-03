Tartus algas koroonaviiruse drive-in testimine

Qvalitas Arstikeskuse juhatuse esimees Tõnu Velt ütles, et suutlikuseks on arvestatud üks inimene iga viie minuti tagant esialgu, võimekus peaks aga jõudma temponi kolm minutit inimese kohta.

Tund enne testimispunkti avamist oli sinna suunamise saanud seitse inimest, aga Velt ütles, et see on pidevalt muutuv suurus. Täna on kavandatud proove võtta kella kaheksani õhtul. Võetud proovid saadetakse edasi Synlabi laborile. Vastus tuleb ööpäeva jooksul.