GALERII ⟩ Kõik olulisemad Tartu hotellid on kinni

Nii Lydia hotell, VSpa, hotell London, Hedon Spa & Hotel kui ka Dorpati hotell teatavad oma kodulehtedel, et on ajutiselt kinni. Ka Tartu Postimehe fotograafi neljapäeva õhtul tehtud piltidelt on näha, et enamus Emajõelnna võõrastemajade akendest on nukralt pimedad.