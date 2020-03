Purjus pereisa vägivallatses pere kallal

Lasteabitelefon 116 111 töötab üle-eestiliselt ööpäev ringi ja kõned on kõigile helistajatele tasuta. Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Pöördujad võivad olla nii lapsed ise kui ka täiskasvanud – lapsevanemad, sugulased, spetsialistid, naabrid, sõbrad, tuttavad. Aga ka kõik teised, kellel on vaja lasteteemadel nõuandeid. Pöördujale antakse nõu, jagatakse informatsiooni ning vajaduse korral edastatakse saabunud informatsioon spetsialistidele.