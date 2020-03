Kliinikum laiendas erakorralise meditsiini osakonda

Juhatuse esimees Priit Eelmäe selgitab, et muudatus on vajalik juhuks, kui erakorralise abi vajajate hulk peaks suurenema. «20. märtsist on kliinikumil võimekus ravida erakorralist abi vajavaid haigeid kahes erinevas osakonnas. Senine erakorralise meditsiini osakond planeeritakse vaid COVID-19 haigete jaoks ning täiendav erakorralise meditsiini osakond mitte-COVID-19 haigete jaoks liigub senise hematoloogia-onkoloogia kliiniku 1. korrusele,» ütles juhatuse esimees Priit Eelmäe.

Töökorralduslikud ümberkorraldused on töötanud välja kliinikumi kriisikomisjon, eesmärgiga minimaliseerida COVID-19 võimalikku levikut haiglaravi vajavate patsientide seas ning suurendada valmisolekut patsientide arvu võimalikul suurenemisel. Kriisijuhtimismeeskonna juht professor Joel Starkopf toob välja, et kliinikum on juba võtnud kasutusele meetmed inimeste liikumise piiramiseks ja sotsiaalseks distantseerumiseks, lükates edasi plaanilise ambulatoorse või plaanilise töö.

«Et piirata ka töötajate ja patsientide liikumist osakondade vahel, on kriisijuhtimismeeskond andnud välja juhised töö ümberkorraldamiseks osakonniti. Nii on loodud 4. intensiivravi osakond ning kaks nakkusosakonda COVID-19 haigetele. Tänasest on patsientide kaitse eesmärgil laiendatud ka EMO võimekust,» toob välja professor Joel Starkopf. Ta lisab, et kriisijuhtimismeeskond tunnustab väga kliinikumi töötajaid kohusetundliku, mõistva ja kiire tegutsemise eest viirusepideemiaga tegelemisel.

Uus, mitte-COVID-19 haigetele mõeldud EMO (EMO II) asub J-korpuses, senise hematoloogia-onkoloogia kliiniku ruumides. EMOsse pääsemiseks tuleb kõikidel läbida mobiilne triaažikabinet senise EMO ees, kust seejärel otsustakse patsiendi haiglasse sisenemise viis. Hematoloogia-onkoloogia kliiniku päevakirurgia kolib omakorda J-korpuses asuva silmakliiniku pinnale, kus jätkuvad patsientide keemiaravi protseduurid. Dialüüs-, keemia- ja kiiritusravile pöördujad peavad sisenema majja läbi N. Lunini tänava poolse sissepääse juures oleva kontrollpunkti.