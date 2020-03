Tellijale

Keskkonnaministeerium on mitu aastat lubanud, et ohtlikud rehvimäed kaovad kohe-kohe. Eesti Energia on teatanud, et hakkab nii Raadi kui ka kõiki teisi kodumaiseid vanu rehve kasutama põlevkiviõli tootmisel. Midagi pole juhtunud, ükski plaan ei ole teoks saanud ega paistagi saavat.