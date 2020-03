Piret Bristol: tal on plaan

Miljonist põllul ma ammu ei mõtle. Mõtlen hoopis mööda Emajõe kallast jalutades, et mis oleks, kui tuuleiil hoolimata piirdest viskaks mind külma varakevadisse jõkke. Kunagi ei saa olla kindel, kus sa oled kosmilises mõttes vea teinud. Kui kosmosel on tarvis sind ära koristada, siis on see tal käkitegu. Ei maksa liiga enesekindel olla. Mu isik ei saa olla nii tähtis, hea ja püha, et tuuleiil ei saa seda sillalt alla pühkida. Ükskõik, mida olen enda meelest head teinud.

Paljugi juhtub – elu on igatepidi müsteerium. Kõike seletada ei saa. Pigem leppida teadmisega, et kindlust pole milleski. Peale hoolitsemise oma hinge eest. Teisisõnu, järgin oma sisemisi juhendeid, aga elan ka koos teistega. Olenemata sellest, kas usun maailma lõppu või parimat aastat, mõlemal juhul alustan sellest, et võtan aja maha. Eraldun ja mõtlen elu üle järele. Mis on see, mis avaldab mõju, mis ei lase eralduda, kelle hääli me kuulame selle asemele, et elada omaenese elu?