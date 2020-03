Kodutute varjupaiga klientegi on testitud, vastused negatiivsed

Eva Ericksonile tundub, et kliendid on eriolukorrast teadlikud. Ka on nad päevakeskusesse ja varjupaika üles pannud teavet selle kohta, kuidas hoida ennast ja teisi viiruse perioodil. Kõigil on võimalus kasutada käte desinfitseerimisvahendeid. Ka Varjupaiga töötajad kasutavad kummikindaid ja näomaske ning desinfitseerimisvahendeid ning soovivad tervist kõigile.