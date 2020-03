Söök on vältimatu abi, Pauluse kirikus supiköök töötab

Supp näis paks ja isuäratav, viilu leiba ja klaasi piima sai kõrvale võtta.

Teise laua taga istus vanem naine, vaid klaas vett ees. Tal oli pärast kohalejõudmist halb hakanud ning seepärast söömisega veel ootas. Naine ütles, et ta on 81, tuli bussiga Annelinnast, ja käib iga päev.

«Supiköök on üks väheseid tegevusi, mis praegu tööd jätkab, sest süüa ju tuleb, söök on vältimatu abi,» ütles Tartu Pauluse koguduse õpetaja Kristjan Luhamets. «Sööjaid on praegu natuke vähem, kui oli varem, ja töötaja vahetasime ajutiselt välja, kuna ta oli riskirühma inimene. Leidsime ühe vapra noore inimese asemele.»

Supisoovijate hulk võib suureneda

Desinfitseerimisvahendit kulub köögis ja söögitoas nüüd rohkem. Aga kuna kõik korraga sööma ei satu, siis ei ole inimeste hulk ühes ruumis ülearu suur. Kristjan Luhamets märkis, et tegelikult on nad valmis selleks, et abivajajate hulk suureneb.

Pauluse kiriku söögitoas täna keskpäeval. FOTO: Kristjan Teedema

Uksest astus sisse kolmas tulija, kes tõstis kotist välja kolm anumat, palus neisse panna suppi kokku kuuele inimesele. Sai kaasa veel kilekotitäie piima ja leivaviilud.

«Irina Levtšenko on mu nimi,» ütles ta. «Ma elan Võru tänaval.»

Naine lisas, et tervis on endalgi kehv, siiski jõuab teisi aidata, see annab jõudu. Uudiseid jälgib, uuest viirusest on kuulnud ja käsi peseb.

Õpetaja Kristjan Luhametsa telefonkõne taustal kõlasid laste kilked ja nõudlikud hõiked. Ta oli kodus koos nelja lapsega, kuna neid kooli ja lasteaeda viia ei saa. Lapsed on vanuses 10, 7, 4 ja 3.

Luhamets kirjeldas, et vanematel lastel on eKool ning interneti kaudu ka pillitunnid. Naine töötab kliinikumis residentarstina ja on väga hõivatud ning on kodus öelnud, et ei olegi enam vahet, kes mis eriala arst on, kliinikumis seistakse selle eest, et kõik arstid peavad kõike teadma ka uuest koroonaviirusest.

Kristjan Luhametsal endal on tööd eriolukorra tõttu aga tublisti vähem, vaid hädapärased matused. Täna on sünnipäev ta isal piiskop Joel Luhametsal, kes saab 68-aastaseks. Poeg ütles, et õnnitles isa juba hommikul, aga sünnipäevapidu seekord ei peeta.

Iseenesestmõistetavad asjad võivad kaduda

Pauluse kiriku pühapäevane jumalateenistus leiab aset videoülekandena Youtube'is, ja Pereraadio kannab selle üle.

Vaikelu köögis. FOTO: Kristjan Teedema

Kantslist kõnelebki seekord õpetaja Kristjan Luhamets.

«Räägin Aamose kirja 8. peatükki, salmid 11 ja 12. Need on jutluse aluseks,» selgitas ta. «Aamos on üks väike prohvet Vanas Testamendis, kes hoiatab, et saabub aeg, kui maale tuleb nälg, mitte leiva, vaid jumalasõna järele. Ehk et asjad, mis tunduvad meil olemas iseenesestmõistetavalt käes, võivad kergesti kaduda. Aga kui täna on see miski olemas, siis kasutagem seda võimalust, ka jumalasõna!»

FOTO: Kristjan Teedema

Pauluse kiriku supiköök töötab igal tööpäeval kell 11–13 ning laupäeval kell 11–12.30. Laupäeval saab nädalavahetuseks kuivtoidupaki kaasa.

Tartu linna sotsiaaltöö juhataja Inge Kool ütles, et vältimatu sotsiaalabina osutatava toiduabi ehk supi ja kuivtoidupakkide jagamist korraldab Tartu linn oma eelarvest. Toitu valmistab ja jagab Pauluse kiriku supiköök. Toiduabi saavad inimesed, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu. Päevas saab lõunat kuni 20 inimest. Enamik abisaajatest vajavad seda kuni seitse päeva ühes kalendrikuus.