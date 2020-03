Tartu ettevõte toodab komponenti, mida on vaja koroonatesti tegemiseks

Ettevõtte toode 1-step RT-qPCR kit on üks põhikomponent RNA-viiruste, nagu COVID-19 haigust põhjustava SARS-CoV-2 viiruse testimiskomplektist. Neid tooteid kasutatakse nii era- kui ka riiklikes testimislaborites Eestis ja mujal maailmas. Viirushaiguse diagnoosimiseks on lisaks vaja testitava haiguse spetsiifilisi komponente, mida Tartu ettevõte ei tooda. Samuti ei saa Solis BioDyne'i laboris viirusnakkust ka testida.

«Praegu on meil väga kiire aeg, kuna saadame oma tooteid, tootenäidiseid ja nendega seonduvat informatsiooni mitmetesse testimislaboritesse üle maailma,» ütles ettevõtte tegevdirektor Kadri Artma. «Solis BioDyne'i põhifookus on suunatud sellele, et meie tootmismahud kataksid ära eelisjärjekorras Eesti vajadused, kuid samas varustame jõudsalt ka teisi COVID-19 testsüsteemide loomise ja testimisega tegelevaid ettevõtteid ja laboreid nii Euroopas kui mujal maailmas.»