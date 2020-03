Piirissaare saarevaht: kõik on terved, kaubavedu toimib

Praegu elab Piirissaarel ligi kolmkümmend asukat, kellest enamik kuulub koroonaviiruse levikut silmas pidades riskirühma, ehk tegu on vanemaealiste inimestega. Piirissaare saarevaht Toomas Lindjärv sõnas, et õnneks on kõik inimesed saarel terved. «Olen nad kõik riburada läbi käinud ja uurinud tervise kohta, meil on ka kokkulepe, et kui keegi peaks haigeks jääma, siis nad annaavd sellest teada,» sõnas Lindjärv.

Kaubavedu käib kolmapäeviti. Siis toob hõljuk kauba koos kauplejaga Laaksaarelt Piirissaarele ning ka pood on Piirisaarel avatud vaid kolmapäeviti. «Pood on tõesti ainuke selline ohtlik koht, aga meil on poe ees desovahend ning poe külastajad peavad enda käed desinfitseerima poodi sisenedes ja sealt väljudes,» selgitas saarevaht.

Kui juhtub, et keegi peaks haigestuma, siis saarevahil on olemas võimekus lasta inimene mandrile transportida. Tartu vald on saarele lasknud vedada ka ravimeid ja vitamiine. «Olen siin vanemaealisi varustanud D-vitamiiniga,» märkis Lindjärv.

Piirisaare vahet sõitvad hõljukid seisavad praegu mandril Laaksaare sadamas. «Mõni elanik käib mandril oma paadiga, aga olen neile mandri vahet käijatele öelnud, et kui mandrilt tulete, siis palun püsige kodus ja hoidke teistest inimestest mõnda aega eemale,» lisas Lindjärv.