Terviseamet kinnitas veel ühe koroonaviiruse juhtumi Elva vallas

Elva vallavanem ja kohaliku kriisikomisjoni esimees Toomas Järveoja ütles, et praeguses olukorras on kõige olulisem säilitada rahu. "Kuigi olukord on kõigile keeruline, peame säilitama rahu ja järgima hoolikalt Terviseameti soovitusi. Panen kõigile südamele, et te räägiksite oma eakatest lähedastega, sest just nemad on riskirühm ning seetõttu on eriti oluline, et ka nemad järgiksid Terviseameti soovitusi."