Tartu tõmbab bussiliiklust koomale

Eilne päev tõi muudatustesse lisa. Tartu Linnatranspordi juhataja Roman Meeksa ütles, et esmaspäeval oli võrreldes nädalataguse esmaspäevaga bussisõitjaid 65 protsenti vähem. Selles teadmises otsustas linnavalitsus eile, et väljumisi vähendatakse liinidel 1, 2 ja 4 selliselt, et intervall on senise 10 minuti asemel 20 minutit.

See muudatus on praegu kavandatud 1. aprillist 1. maini, samas saadetakse liinile võimalikult palju lõõtsbusse, et sõitjatel oleks ruumi üksteisest eemale hoida. Olukord, mis õigustaks väljumiste vähendamist, on Meeksa sõnul küll juba käes, aga tehniliselt varem ei jõua. Selleks on vaja muuta sõiduplaane, tööjõudu ümber korraldada.

Rehkendust, kuidas see kõik rahaliselt täpselt väljendub, veel ei ole. Teada on, et busside desinfitseerimine iga ringi lõpus maksab linnale umbes 5000 eurot päevas, kuid kokku on lepitud, et uuest nädalast läheb hind linnale odavamaks.

Teavitus muudatustest on kavandatud portaali peatus.ee ja reaalaja infosüsteemi kaudu ning teated, et eriolukorra tõttu on sõiduplaani muudetud, pannakse ka peatustesse välja.

Täpsustatud sõiduplaane ei ole kavas välja panna. «Ma saan aru, et meil on inimesi, kes ei kasuta digikanaleid, aga nemad loevad lehti ja jälgivad hoolikalt pressiteateid. Me jõuame siit veel kaugemale: kas peaksime ka raamatukesed vahetama? See töö läheb liiga mahukaks,» põhjendas Meeksa. Ta möönis, et bussiliikluse hõrendamine võrdluses sõitjate hulga vähendamisega võib näida liiga nõrk, kuid linnavalitsus ei taha, et bussid sõitjaid täis oleks. See suurendaks nakkusohtu. «Peame leidma tasakaalu ohu ja säästmise vahel,» lausus Meeksa.

Suvine sõiduplaan on ilmselt veel hõredam, sest see mõjutab enamaid liine.

Maakonnaliinid koolivaheajarežiimil

Maakonnaliinide bussiliiklus on viidud viiruspuhangu ja koolide sulgemise tõttu koolivaheajarežiimile, kuid tuleval nädalal võib mõnel liinil tulla päevakorda väljumiste vähendamine. Praegu juba on mõjutatud 250 väljumist.

Tartumaa ühistranspordikeskuse juhataja Tõnis Piir ütles, et sõitjaid on bussides 40 protsenti tavapärasest vähem. «Hoiame silma pea sõitjate arvul ja selle põhjal tegutseme,» sõnas Piir. «Hetkeseisuga me liine vähendanud ei ole, küll on meie liinid üle läinud koolivaheajarežiimile. See tähendab, et ära on jäetud mõned väljumised, mis on ette nähtud ainult koolipäevadel.»

Piir soovitas väljumiste teavet kontrollida peatus.ee keskkonnast, abi saab ka Go Busi infotelefonilt 640 4000. Kõigisse peatustesse muudatuse kohta teavet välja panna pole Piiri sõnul jõukohane.

«Suuremad otsused veel tulevad,» lausus ta. «Vaatame, mida see nädal kaasa toob ja millistel liinidel on mõistlik väljumisi vähendada.»

Nakkusohu vähendamiseks desinfitseerib Go Bus kõiki liinilt tulevaid busse. Bussijuhid on eraldatud lindiga esimest istmereast, esiuksest sisenemine on keelatud, bussijuhtidel on maskid ja desovahendid. TPM