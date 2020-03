Tellijale

Olete sõpradele teatanud, et sõitsite 12. märtsil veidikeseks ajaks Norrasse ja leidsite end välismaalt saabujana automaatselt karantiinis. Peate olema 26. märtsini väikeses kollases majas Atlandi ookeani ääres ega tohi sealt lahkuda. Võite lähiümbruses jalutada, kui hoiate inimestest ohutusse kaugusesse. Kas see on sama maja, millest te kirjutate nii mõneski «Sisikonna» luuletuses?

See maja on küll mainitud «Sisikonnas», aga veel rohkem on mainitud naabermaja, «vana maja», mis on ka minu valduses. Kindlasti on tegu sama kohaga ja kindlasti on ka nii mõnigi «Sisikonna» luuletus just siin kirjutatud.