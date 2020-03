Iluteenindajatel puudub ühine seisukoht, kas jätkata tööd või mitte

Ka Facebooki grupis «Iluteenused Tartus ja selle ümbruses» on laupäevast käinud tuline arutelu, kas iluteenindajad peaksid jätkama töötamist või ei. 11 000 liikmega grupis on kujunenud kaks leeri: ühes on need, kes on veendunud, et kõigi iluteenuste pakkumine tuleks kohe lõpetada, ning teises need, kes ei näe asja nii mustvalgelt.

Palju küsimusi

Kümme aastat hambaravi assistendina töötanud Eliza­beth Arand, kes on kuus aastat kosmeetikuna tegutsenud ning täiendab end praegu Tallinna tervishoiukõrgkoolis, võttis selles grupis aktiivselt sõna.

«See olukord ei ole naljaasi, aga kõik teenusepakkujad ei saa asjast absoluutselt aru,» tõdes Elizabeth Arand. «Selle asemel meelitatakse isegi viimase hetke sooduskampaaniatega kliente enda juurde. Me kõik vajame raha, aga mind ärritab see vastutustundetus.»

Ta on veendunud, et kõik teenusepakkujad ei ole kursis kvaliteetsete töövahendite ja desinfitseerimise nõuetega. «Keegi kirjutas seal, et kui klient aevastab näkku, aga kümne sekundiga midagi ei juhtu, on ju kõik korras. Ometi ei avaldu sümptomid ühtemoodi, uudistes on see ju pidevalt jutuks,» lisas Arand, kes ei pea praegu iluteenuste pakkumist võimalikuks, ning tema sõnul olid kliendid temaga ühel nõul.

Kõik ei karda

Facebooki lehel «Iluteenindaja ja kosmeetik Inga» teenust pakkuv tartlanna Inga Liiber on eelnimetatud Facebooki grupis oma postitustega samuti kaasa rääkinud. Liiber on iluravi rahvusvahelises erakoolis läbinud kosmeetiku intensiivkoolituse ega plaani oma teenuseid peatada. Iga salong peaks tema hinnangul ise otsuse tegema.

«Ei ole normaalne sundida teisi oma teenuseid peatama,» põhjendas Inga Liiber, kelle sõnul ei pea inimene teenust kasutama, kui kardab, aga tuleb mõista, et iluteenindajate sissetulek sõltub nende tööst.

«Mina isiklikult arvan, et olukord pole nii hull, nagu meedias on üles puhutud. Koroonaviirus on kestnud juba aastaid ja alles nüüd on tehtud sellest draama,» rääkis Liiber. «Kõik asutused ei peaks oma uksi sulgema.»

Peamine võrdlus, mida kommuunis arutatakse, on ilusalongi ja kaupluste külastatavuse väga erinev maht. «See on ju absurdne, et inimesed poodi ei karda minna. Iluteenindaja ei tee kliendile näohooldust, kui tal on kasvõi nohu. Ja see põhimõte kehtib kogu aasta vältel,» selgitas Liiber, kes jätkab Tartus erinevate teenuste pakkumist.

Terviseamet kinnitas, et iluteenuste pakkumine pole praegu keelatud ning otsus sõltub igast ettevõtjast.

Kuidas saavad hakkama iluteenindajad, kes uksed sulgevad? Praegu mängivad rolli kokkulepped. «Ma ei räägi seda kõike halvaga, elan samamoodi üürikorteris ja tegutsen kosmeetikuna üksi. Näiteks mina sain omanikuga kokkuleppele, et ta teeb ruumi osas soodustuse või ei küsi renti. Praegu tulebki läbirääkimisi pidada,» selgitas Arand.