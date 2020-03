Teatris valitseb vaikus

Kas see tähendab ka seda, et näitlejatel, tantsijatel ja muusikutel ei ole võimalik teha proove ja harjutada? «Igaüks teeb seda oma kodus nii palju kui saab,» ütles Vanemuise juht Kristiina Alliksaar.

«Ma ei oska öelda,» ütles Alliksaar. «Mitte keegi meist ei ole sellist olukorda mitte kunagi läbi elanud. Saame tagantjärele hinnata, mis probleemid on tekkinud. Esialgu on teatrimajad suletud kaks nädalat, siis vaatame edasi, kuidas peame tegutsema. Kui saame hakata andma 2. maist etendusi, siis üleöö need ei sünni, me peame nagunii varem proovideks kogunema.»