Prügivedaja palub viirusesse nakatunutel lõpetada prügi sorteerimine

Jäätmekäitleja AS Keskkonnateenused kodulehel seisab teade, kui elamises on Covid-19 viirusekandja või on kahtlus, et haigestunud inimesel on vastav viirus, siis palutakse jäätmeid liigiti mitte koguda. Piirang on kehtestatud seetõttu, et sorteeritud jäätmed sorteeritakse hiljem sorteerimisliinil käsitsi.